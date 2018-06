La respuesta de Leticia Dolera a un tuitero que le intentó explicar qué es "acoso"

Leticia Dolera será la invitada que cierre la temporada de Chester, el programa de Risto Mejide en Cuatro. Este sábado, la actriz, directora de cine y escritora ha compartido en su cuenta de Instagram un breve vídeo de promoción del programa que se emitirá este domingo.

En las imágenes, se ve cómo Mejide le pregunta qué debe hacer un chico que quiere ligar con una chica en una discoteca, a lo que Dolera responde que acercarse con educación y no insistir. "Insistir es acoso", afirma.

Este es el vídeo:

A post shared by LeticiaDolera (@leticiadoleraoficial) on Jun 23, 2018 at 2:53am PDT

Tras esta publicación, un tuitero se ha dirigido a Dolera para reprocharle que trate "de redefinir lo que es acoso" y le acusa de desvariar. "Tú no hubieses nacido si tu padre no hubiese 'acosado' a tu madre. Ni yo, ni tantísimos millones más", ha escrito.

@LeticiaDolera , tu no hubieses nacido si tu padre no hubiese "acosado" a tu madre. Ni yo, ni tantísimos millones más. Veo en el trailer de tu entrevista que tratas de redefinir lo que es ACOSO y tu desvarío es un flaco favor a las auténticas acosadas. Sensibilidad: Si, esto NO.

Pero Dolera, acostumbrada como está a lidiar con este tipo de situaciones, ha respondido al tuitero de forma muy clara y concisa: por puntos.

No, a mi madre no la acosaron para concebirme, afortunadamente. Sí, insistir para ligar es acosar. "Mansplaining machista de finde" 👇🏼 https://t.co/M6uE6b6bkt

Esta respuesta ha generado toda una discusión entre los seguidores de Dolera y el tuitero y ella misma ha decidido zanjarla con una nueva publicación.

Te gusta alguien.

Se lo haces saber.

Ese alguien te dice que no le gustas y que no quiere nada contigo o sencillamente no muestra interés.

¿Qué te hace pensar que insistiendo verá en ti ese atractivo que minutos antes no veía? 🤷🏼‍♀️