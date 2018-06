Matías Roure: "Me gustaría que Sergio Ramos viniera a 'First Dates"

El argentino Matías Roure no sólo pone mojitos estupendos y brinda sonrisas a todo aquel que llega al restaurante de First Dates, el exitoso programa de Cuatro. El barman también es un apasionado del deporte —es entrenador personal— y del fútbol. Es seguidor de la albiceleste desde bien niño y, aunque su selección de momento no le ha dado grandes alegrías en este Mundial, no pierde el optimismo.

Sin embargo, como confiesa por teléfono a El HuffPost horas antes de que los de Sampaoli se enfrentaran a Croacia [perdió 0-3, con lo que Argentina quedó al borde de la eliminación], no está viendo a Messi en su mejor momento.

¿Cuál es tu primer recuerdo de un Mundial?

Los del 90 y el 94 fueron los que más me marcaron. Tuve la suerte de ver jugar a Maradona y eso te marca. En el del 90 me puso los pelos de punta la canción, que era de un italiano. Era tremenda.

¿Cuál es el jugador de este Mundial que más te enamora?

Ya sabes cómo es la mente humana, todo el rato comparando. Comparo aquellos Mundiales con éste y echo de menos cosas en tema de jugadores.

Messi es fantástico, estupendo, un 10, pero estoy preocupado porque no lo estoy viendo disfrutar como a él le gusta. Veo que hay algo que no le deja disfrutar. Si tiene un día bueno se te caen las babas.

¿Maradona o Messi?

Son dos jugadores fantásticos y estupendos, cada uno con su forma, su táctica y su técnica. Maradona. [Hace una parada] Pero me encanta Messi. Si Messi disfruta jugando también me quedo con él. Digo un 50%-50%. Son dos maravillas del fútbol.

¿Qué momento de un Mundial te ha parado el corazón?

Hace cuatro años, en la final con Alemania en Brasil [los germanos ganaron a Argentina 1-0]. Siempre en la historia del fútbol Brasil y Argentina han sido los rivales más fuertes.

Jugar la final de un Mundial en Maracaná es tremendo. Hubo un par de momentos en los que se me paró el corazón: con Higuaín cuando no metíamos gol y cuando Goetze llega y mete. ¡Ahí no sabía si estaba vivo!

En el 90 también llegamos a la final pero en la de Brasil sufrí un poco más.

¿Qué jugador de la Selección Española te encantaría que pasara por First Dates?

Estos chicos tienen muchas pretendientas... más que los de Mujeres y Hombres y Viceversa. Están todos emparejados, ¿no? Sergio Ramos me gustaría, aunque está comprometido. Coke también podría ser.

¿Y de Argentina?

Me gustaría que vinieran a tener una cita el Pipa Higuaín o el Kun [Agüero].

¿Quién crees que conquistará el Mundial?

Está habiendo muchas sorpresas y resultados que no se esperaba nadie. Honestamente y como argentino, creo que Argentina puede sacar un as de la manga. Tengo fe de que podemos encaminar el Mundial.

Si no es Argentina, podría ser España. El miércoles jugó un poco raro pero puede ser un equipo que si sale mentalizado puede llevarse el Mundial. Y si no, Uruguay, que pone esa garra que me gusta.

Te he dado un podio: primero, segundo y tercero. ¿Me llevo algo si acierto?

Lo consultaré con mis jefes.

[Risas]

¿Cómo vives los partidos? ¿Llegas a poner una bandera en la ventana?

No soy de esos... todo lo que puede llegar a exteriorizar una persona yo lo hago al contrario. La procesión va por dentro. Si salimos campeón sí me junto con mis amigos y lo vivimos a lo grande, sacamos los nervios afuera.

Con la final de Brasil perdí muchos pelos, pasé muchos nervios. Lo interiorizo mucho. Si [en Rusia] salimos campeón, se me oirá.

Gracias al fútbol estamos descubriendo los insultos argentinos. Dinos uno que te encante.

¡Oh, me encantan! Nos metemos mucho con el árbitro. No me gusta mucho hacerlo pero "ÁRBITRO Y LA PUTA QUE TE PARIÓ" no te imaginás lo que desahoga. No te lo grito porque te dejo sorda. Ponelo en mayúsculas en la entrevista.