José María Aznar, expresidente del Gobierno y del PP, ha concedido una entrevista en el diario El Mundo en plena campaña de las primarias internas en el que todavía es su partido.

En ella, Aznar asegura que se va a mantener "al margen" de este proceso de primarias porque, dice, es su "papel". Acto seguido, el expresidente del Gobierno lanza este mensaje a quienes se presentan: "O el PP se renueva o dejará de ser partido de Gobierno".

Pero, además, se acuerda de su sucesor, a quien él mismo designó, el también expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha lanzado este dardo cuando le preguntan por las críticas de miembros del PP a Albert Rivera.

"Y a mí. Y todo por advertir lo que ha pasado. Me cuesta mucho aceptar lecciones de lealtad cuando he estado a punto de ser asesinado por defender a mi país, mis ideas y mi partido. Sobre todo que lo digan personas que se han dedicado a intentar enterrar 14 años de historia del PP. La lealtad no es el silencio".