Natalia de 'OT' asegura que comparte la presión de Almudena Cid sobre la maternidad

La cantante Natalia, de la primera edición de Operación Triunfo, ha estado este domingo en Viva la Vida, el programa de Toñi Moreno en Telecinco, y entre otras cosas ha hablado sobre un tema que últimamente le resulta demasiado recurrente: la maternidad.

Moreno preguntó por unas declaraciones que la cantante había hecho hace poco tiempo: "Me sorprendió que dijeses que te sentías más presionada por el tema de maternidad que si te preguntasen por tu carrera musical".

"Totalmente. Además, hace poco estuvo aquí Almudena Cid y estuvo más o menos hablando de lo mismo", respondió la cantante.

"Y es verdad que siento presión porque estoy en un momento de muchísimo trabajo, veo que tengo 35 años y que por mi edad, si quiero ser madre tengo que tomar una decisión, porque tampoco quiero ser madre muy mayor... Pero, es que no quiero, a día de hoy no me siento preparada para ser madre. Bueno, quiero ser madre, pero no me siento preparada", argumentó Natalia.

Moreno ha querido saber quién le mete esa presión que afirma sentir. "A la gente tan pesada que está todo el día preguntando: '¿Y cuándo vas a tener un niño?'. Qué pesada es la gente... Y a mí me encantan los niños, pero llega un momento en el que te obsesionas", ha zanjado la cantante.

