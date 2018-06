La desasosegante reflexión de Évole que demuestra que este ha sido el año "más convulso de nuestra vida"

El periodista Jordi Évole ha planteado una desasosegante reflexión —en su comentario Fin de Curso, en El Periódico—, a cuenta del que, a su juicio, ha sido "el año académico más convulso de nuestra vida".

"Si alguien despertase de un coma, no entendería nada", ha expuesto Évole, quien ha resaltado que "tenemos a un 'expresident' en el exilio, a un 'vicepresident' en la cárcel, a un presidente como registrador de la propiedad en Santa Pola y a una vicepresidenta compitiendo en unas primarias sin ser la favorita. Ah, y a un líder de la oposición, a los que todos ningunearon, presidiendo un país con una determinación sorprendente".

Un president en Alemania

Un vice en la cárcel

Un presidente en Santa Pola

Una vice en primarias

El tsunami 2017-18.https://t.co/nKVehGnTd5 — Jordi Évole (@jordievole) 24 de junio de 2018

"El epicentro del tsunami hay que ubicarlo entre septiembre-octubre del 2017. Sin esos acontecimientos nada de lo que hemos visto habría ocurrido, incluida la moción de censura a Rajoy, que tuvo su origen en la sentencia de la Gürtel, pero que sin la actuación de su Gobierno en Cataluña no habría obtenido el quorum que logró", ha expuesto Évole, quien ha resaltado que "algo se ha roto internamente en Cataluña": "No sé la dimensión de la rotura, pero a veces pienso que todo esto nos ha hecho peores personas", ha planteado.

En este punto, el periodista ha expuesto que se va de vacaciones "con esperanza": "No me llames iluso porque tenga una ilusión. En el tablero político hay partida nueva. Se han vuelto a repartir las cartas, aunque parece que algunos no se hayan enterado y siguen con los mismos vicios", ha afirmado Évole.

Concluye el periodista: "Ha empezado otra fase. Y teniendo en cuenta de donde venimos, es muy difícil que nos vaya peor. Ese es el principal aval de la nueva época".

