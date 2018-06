Elena Rivera: “Hubo una época en la que me piqué mucho jugando al FIFA"

Elena Rivera sólo tiene 25 años, pero han sido los suficientes para presenciar algunos de los momentos más importantes de la Selección Española. Además, la actriz ha vivido de alguna forma otros partidos anteriores de La Roja: el capítulo en el que su personaje en Cuéntame cómo pasó (TVE), Karina, despierta del coma coincide con el partido en que España metió 12 goles a Malta en la clasificación para la Eurocopa de 1984. La protagonista de La Verdad (Telecinco) es muy futbolera, y muy competitiva cuando juega al FIFA. Su predicción para este Mundial de Rusia 2018 no puede ser mejor.

¿Cuál es el primer Mundial de fútbol que recuerdas haber vivido?

El que más recuerdo es el Mundial en el que nos echó Corea del Sur (2002). Yo era pequeña, pero lo viví en mi casa en Zaragoza, con mi padre y mi hermano que es superfutbolero. Fue ese partido polémico en el que nos echaron de una manera un poco extraña, pero aun así lo recuerdo de una forma muy especial.

¿Con quién viste el último, el de 2014?

Es que en el último nos echaron bastante rápido, así que tampoco lo seguí mucho más. De todas formas, fue con David, con mi chico, aquí en Madrid. Cuando podíamos veíamos algún partido al que nos podíamos enganchar.

¿Y el anterior, el de 2010? ¿Cómo celebraste el título?

Me pilló en Zaragoza y lo celebré con mi hermano y todos sus amigos. Nos fuimos al Paseo de la Independencia y salió todo el mundo a la calle. En Zaragoza estaba todo el centro reventado, todo el mundo celebrándolo a tope. Bueno, fue muy emotivo.

¿Repetiremos título?¿Cómo crees que va a quedar la Selección este año?

Pues ni idea, porque en esto también entra mucho el factor suerte. Que el día en concreto estén los jugadores concentrados y que todo salga bien... Esperemos que lleguemos bastante lejos, y ojalá volvamos a ganar, por qué no. Es verdad que es muy complicado, pero bueno. Con que quedemos en semifinales me doy con un canto en los dientes.

¿Tienes algún jugador intocable de la Selección española?

Ay, pues mira: Iniesta. Aunque está ahí que se va —y ya es hora de que respire—, pero siempre me ha gustado mucho cómo juega y me llama la atención su manera de ser. Es una persona que se ve muy transparente, siempre me ha gustado muchísimo. Ojalá siga enganchado a la Selección.

¿Eres muy futbolera, entonces?

Antes lo era un poco más, no sé si es porque ahora no tengo mucho tiempo. Si me pongo a ver cualquier partido, reconozco que hay ciertas cosas de las que nunca me entero muy bien, como los fuera de juego y cómo funcionan. Aunque hay ciertas cosas por las que me doy cuenta de que sí soy futbolera. Tengo un hermano mayor muy futbolero, mi padre, mis abuelos, la gente de mi alrededor. Todos. Y tuve también una época en la que me piqué mucho a jugar al FIFA con mi hermano. Fue la clave para que yo entendiera muchos términos futbolísticos y estuviera tan encima. Así que soy futbolera. Y si es la Selección, mucho más. Siempre que puedo me intereso.