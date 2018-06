Harley Davidson planea sacar de Estados Unidos parte de su producción para evitar los aranceles que le impuso la Unión Europea (UE) a sus motos en represalia a las medidas proteccionistas de Washington, según ha informado el lunes la compañía.

El presidente Donald Trump se ha declarado "sorprendido" porque, de todas las compañías estadounidenses, Harley Davidson haya sido la primera en "desplegar la bandera blanca" ante las decisiones de Bruselas. "Yo luché mucho por ellos y finalmente no pagarán aranceles por vender en la UE (...) Los gravámenes son una excusa de Harley Davidson. Sean pacientes", ha dicho en Twitter.

Surprised that Harley-Davidson, of all companies, would be the first to wave the White Flag. I fought hard for them and ultimately they will not pay tariffs selling into the E.U., which has hurt us badly on trade, down $151 Billion. Taxes just a Harley excuse - be patient! #MAGA