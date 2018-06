RTVE

Hubo una fiesta, o más bien un fiestón. El 19º cumpleaños de Aitana, la benjamina de la última edición de Operación Triunfo, se celebró por todo lo alto. 18 personas acudieron a la cita en el restaurante Perrachica de Madrid, entre ellos siete compañeros de de la academia y sus profesores Javier Calvo y Javier Ambrossi. Un sarao del que fuimos testigos a través de Instagram y donde se tomaron fotos dignas de comentar. Y todo ello fue gracias a Cepeda.

El amiguísimo de Aitana (por no decir otra cosa) fue el organizador de la multitudinaria cita. La propia Aitana lo contó en su cuenta de Instagram este miércoles 27 de junio. Pese a la resaca del día después, no quiso pasar por alto el detalle. "Ayer me regalaste el mejor regalo que era traer a mis mejores amigos", escribe la intérprete. "Ver lo ilusionado que estabas porque yo estuviera ilusionada... Me has cambiado la forma de ver todas las cosas, Luis. Me has cambiado la manera de sentir, a mejor", le dice.

La publicación, que ha conseguido más de 160.000 Me gusta en menos de media hora, termina con un bonito mensaje: "No hacen falta palabras porque todo se entiende, porque sí. Te quiero y eso implica todo. Gracias por levantarme siempre que me caigo (esto es muy típico, lo sé pero es la verdad) y gracias por todo. Y sí, te repito que no quiero perderte, nunca, por favor💛".

El "te quiero" de Aitana llega un día después del de Cepeda. El gallego le felicitó su cumpleaños con un breve y romántico mensaje. "Por como eres, por la luz infinita que desprendes, por la felicidad que contagias, por ser tu y por ser el pilar más importante en mi vida. Te quiero", dijo a través de Instagram.