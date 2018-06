Dani Martín está en el punto de mira del Liverpool. Distintos medio recogen este miércoles el interés del equipo inglés por sustituir a Loris Karius, el portero que pinchó en la final de Champions ante el Madrid, por el español.

Pero no, no es el Dani Martín que conoces. El Dani Martín que les interesa es el guardameta del Sporting de Gijón, aunque el exlíder de El Canto del Loco no ha dudado de hacerse eco de la noticia en sus redes sociales y hacer una declaración ante la posible marcha.

En su cuenta de Instagram, el madrileño ha compartido una foto de la noticia y ha dejado una cosa clara: "Pero me quedo en el Atleti".

A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) on Jun 27, 2018 at 12:47am PDT

El cantante es un reconocidísimo colchonero, además de un íntimo amigo de Fernando Torres, y lo ha querido dejar claro en muchísimas ocasiones, incluida en su última canción. En el videoclip de Dieciocho, el tema que presentó el pasado 18 de abril, aparecen fotos suyas con la camisa de su equipo.