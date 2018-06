El tuit de Jordi Évole que provoca el cachondeo en Twitter por lo que ha soltado sobre el VAR

El periodista Jordi Évole ha provocado el cachondeo general en Twitter tras dedicarle un típico refrán español al videoarbitraje, que por rebotes del destino concedió la primera plaza de su grupo en el Mundial de fútbol a España.

De este modo, y en un momento de inspiración, Évole ha tomado como referencia el clásico "no hay mal que por bien no venga" para soltar un "no hay VAR que por bien no venga".

24 horas después la RAE acepta para el refranero español "No hay VAR que por bien no venga". — Jordi Évole (@jordievole) 26 de junio de 2018

Las palabras de Évole, que en pocos minutos tenían centenares de 'me gusta', han generado decenas de comentarios mitad jocosos, mitad estupefactos:

Jajajaja — CRISTINA (@CrisFernandino) 27 de junio de 2018

no sè cómo te aguantas a ti mismo. — J.Carlos Rico Iscar (@juancrico_59) 26 de junio de 2018

Jajajaja Lo mejor que he leído hoy! pic.twitter.com/ozHh0SHmzl — [Samuel Benítez] (@Xamu7) 26 de junio de 2018

😂😂😂 — Tomy (@Tomasa29342340) 26 de junio de 2018

🤣 — martona (@marpabsed) 26 de junio de 2018

El Var es una herramienta que, como la mayoría de los temas en el fútbol, sirve para lo que, en que según los casos, convenga a determinados intereses. Así que en unos casos habrá VAR y en otros BAR — Juan reboso (@juan_reboso) 26 de junio de 2018

😂😂😂😂el var contra Rusia, se estropea seguro . Y Putin está detrás 😂😂 — Carmen Quintero More (@Q78606059Carmen) 26 de junio de 2018

Y "Este partido lo VARmos a ganar"? — Alberto Garcia (@albegar16) 26 de junio de 2018

Jo tio q gracioso eres. — manuel (@ferrandez30) 26 de junio de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard