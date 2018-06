El tuit de Julia Otero que provoca la polémica en Twitter por lo que dice de Serrat

La periodista Julia Otero ha provocado la polémica en Twitter, tras alabar al cantante catalán Joan Manuel Serrat por afirmar —en una entrevista en El País— que "la libertad de los presos favorecería la convivencia en Cataluña".

"Serrat, coherente y valiente", afirma Otero, en un mensaje que tiene cerca de 1.400 me 'gusta':

Las palabras de la periodista han abierto un encendido debate en la red social, con centenares de comentarios:

¿De todos los presos o solo de unos cuantos? ¿Que tipos de delitos perdonamos? Me parece mentira que un periodista se haga eco de una petición de excarcelación de delincuentes. Con otros delitos no eres tan tolerante, y al fin y al cabo, delitos son, tanto unos como otros.

Son presos politicos no son delincuentes. Ellos cumplieron el mandato de un pueblo y no me diga q eso no era legal por qué cuando la injusticia se hace ley la desobediencia se hace obligatoria. Pero bueno ya sé q usted eso nunca lo podrá entender ... Q pena