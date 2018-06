"Hermana, gracias por tus palabras": el emocionante agradecimiento de Ana Rosa a la víctima de La Manada

"Nunca ha hablado, nunca la hemos visto ni la hemos escuchado. Hoy vamos a saber si siente odio y cómo se encuentra. La vamos a conocer desde lo más profundo. Hermana, gracias por tus palabras". Así ha empezado Ana Rosa Quintana su programa de este miércoles. En sus manos llevaba un sobre con una exclusiva: una carta que les ha hecho llegar la víctima de La Manada.

Esas palabras se las dedica después de afirmar que es una de las cartas que más le han emocionado en su vida. "Es una carta que le han dado a un compañero para que me la hagan llegar. No he tenido tiempo de leerla entera, pero me ha emocionado como ninguna otra carta que haya leído nunca. Esta mujer, desde su silencio, ha convertido las calles de España en todo un clamor", ha señalado la presentadora.

Durante la última semana se ha conocido la puesta en libertad condicional de los cinco violadores de La Manada, que fueron condenados por "abuso sexual" y no "violación" al considerar los jueces que no había "violencia o intimidación".

