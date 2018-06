La nueva y peligrosa estupidez de moda: baños de vapor vaginal

La modelo Chrissy Teigen ha compartido con sus 18 millones de seguidores en Instagram una curiosa imagen que puede poner de moda una práctica absolutamente desaconsejable.

Teigen, que acaba de dar luz, aparece con una mascarilla en la cara, una toalla en la nuca y otra sobre las piernas, mientras se somete a una sesión de baño de vapor vaginal.

"Mascarilla, manta de calor, baño de vapor en la vagina... No sé si alguna de estas cosas funciona, pero no pueden hacer daño, ¿no?", escribió Teigen en una publicación que tiene casi un millón de 'me gusta'.

Pero se equivoca: los baños de vapor vaginales sí pueden provocar problemas.

Qué es eso del baño de vapor vaginal

La práctica del baño de vapor vaginal fue recomendada hace más de tres años por una celebrity con cierta tendencia a difundir bulos científicos y prácticas supuestamente sanas que no lo son tanto en realidad: Gwyneth Paltrow.

En una pieza de estilo de vida publicada en la revista de Paltrow, Goop, recomendó una serie de "tronos" con los que someter a la vagina al baño de vapor. Ojo, no es un vapor cualquiera, sino el que se produce al hervir agua y una mezcla de hierbas con supuestas propiedades curativas y desintoxicantes.

En el catálogo de Amazon hay varios de estos productos, cuyos precios nunca bajan de los 100 euros.

Por qué nunca es una buena opción

La supuesta ventaja de esta práctica, la de "limpiar el útero", es en realidad una de las razones por las que hay que evitarla. No es necesario limpiar el útero. Como ha señalado Boticaria García en una pieza sobre los baños de vapor vaginales, "pueden alterar el ecosistema vaginal donde tranquilamente viven nuestras bacterias buenas".

No es la única. La obstetra y ginecóloga Jen Gunter, muy activa en redes sociales para combatir prácticas dañinas, aseguró al hilo de la publicación de Teigl que "los baños de vapor vaginales son una estafa y potencialmente dañinos".

En una entrada en su blog en 2016, Gunter aseguró que "en el mejor de los casos, el baño de vapor vaginal no hará nada y sólo te sentirás mejor por efecto placebo, más potente cuanto más dinero gastes".

La doctora Christine Greves, en la revista Today, también ha señalado que la vagina "se autolimpia, lo cual es maravilloso. Puede que sientas la necesidad de hacer algo, pero no debes".