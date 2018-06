Leonardo DiCaprio y Brad Pitt comparten protagonismo. Los actores que decoraron las carpetas de muchos adolescentes en los 90 se unen en la gran pantalla por primera vez, y todo gracias a Quentin Tarantino.

Once Upon a Time in Hollywood es el título de la cinta que une a ambos intérpretes y cuya primera imagen ha visto este miércoles la luz. En la imagen, que ha compartido el protagonista de Titanic en su cuenta de Instagram, Pitt posa con camisa y pantalón vaquero y DiCarpio con pantalón algo acampanado, americana de piel y jersey de cuello vuelto.

A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Jun 27, 2018 at 6:00am PDT

Según la web de filmaffinity.com, la película se centra en "el panorama cambiante de Hollywood a finales de los años 60, cuando la industria empezaba a olvidarse de los pilares clásicos". El ganador del Oscar por El Renacido da vida a Rick Dalton, una estrella de un western televisivo, que intenta amoldarse a la vez que su doble, al que da vida Brad Pitt.

El reparto lo completan Margot Robbie, Al Pacino, Burt Reynolds, Luke Perry y Dakota Fanning, entre otros. Para verlos en acción habrá que esperar a 2019, cuando la cinta llegue a los cines.

