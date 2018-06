Paquita Salas: "Exploré ser representante de Guti porque yo era muy amiga de Arancha"

El teléfono suena estos días sin descanso en PS Management. En la agencia de Paquita Salas no paran. A la llegada de la segunda temporada de la serie a Netflix (el viernes 29 de junio) se une el lío que se organizó el 1 de junio con las iniciales de la representante de artistas. Muchos se confundieron la agencia de Paquita con la oficina de Pedro Sánchez, el nuevo presidente del Gobierno, y Magüi ese día no dio abasto con tanta llamada.

Un poco más calmadas, han empezado mover el currículo de Belén de Lucas para encontrarle algún trabajito en televisión —en Puente Viejo, o dónde sea— y revisan el correo electrónico por si se les ha ido algo a spam. La representante también ha encontrado un hueco para atender la llamada de El HuffPost y hablar con nosotros del Mundial de Rusia. Aunque no es demasiado fan del fútbol, ya sabe cómo celebrará si España vuelve a ganar la Copa del Mundo.

¿Cuál es el jugador más polivalente de La Roja, o como dirías tú, el más 360?

Esto casi ni se pregunta, sin duda alguna Sergio Ramos. Se hizo su cameíto en Torrente, habla idiomas, toca la guitarra, canta... Qué single se ha marcao el jodío, ¿eh?

¿Qué parte del fútbol mandarías a spam?

Lo de escupir en el campo, tú dime qué necesidad tienen. Es que me da un repelús que me quita el hambre de ganchitos.

¿Cómo se siguen los partidos de la Selección en PS Management? ¿Tenéis algún ritual?

A mí no me gusta mucho el fútbol, pero el ambiente, el picoteo, la emoción... Eso me vuelve loca. Pero comentarte cuando lo de Iniesta me vine arriba, no te lo voy a negar.

¿Qué serie le recomendarías a Fernando Hierro para que llevase a Rusia y la viese con sus jugadores? ¿Por qué?

Hombre, a mí me marcó mucho la serie Pelotas, una comedia estupenda con Pepe Corbacho. Una pena que no tuviese tirón. De peli El penalti más largo del mundo. Qué risas.

¿Cómo celebrará Paquita Salas si España gana su segunda copa del mundo?

Pues espero estar de veranito por Benidorm, quién sabe, ¿no? Pero lo que es celebrar... Un gintonic y una tapita de torreznitos a la salud de los jugadores sí que me tomaría.

¿Nunca se te cruzó la idea de ser management de jugadores de fútbol?

Te diré que exploramos la posibilidad con Guti, porque yo era muy amiga de Arancha. Yo le veía potencial, pero al final las cosas no salieron muy bien, tampoco mal, ¿eh?