Aitana Ocaña, concursante de la última edición de Operación Triunfo, cumplió 19 años este miércoles. El festejo comenzó el martes con una cena sorpresa que le organizó Cepeda, su compañero en la Academia, de la que salió una surrealista foto. Al día siguiente, éste le envió un 'te quiero' por Instagram y ella le devolvió las palabras de cariño.

La felicidad se truncó —o, por lo menos, un poquito— cuando la cantante sufrió un accidente a última hora del día. Como contó a sus seguidores a través de Instagram Stories, se había caído en la ducha y acabó con el brazo en cabestrillo.

INSTAGRAM

"Hoy, día de mi cumple, he tenido un pequeño accidente. Tengo el brazo como escayolado. Ha sido una tontería. Soy una torpe y la tontería ha acabado en no tontería, pero no pasa nada, estoy bien", aclaró.

Aitana dio las gracias por todas las felicitaciones que había recibido y tranquilizó a los fans que se alarmaron por si no podría participar en el concierto benéfico de OT en el Santiago Bernabéu de este viernes.

"No os preocupéis que ya está todo hablado con el médico y para el Santiago Bernabéu me lo quitaré y me pondré una cosa para que no sea tan aparatoso", explicó. "No os preocupéis. Es que soy una torpe y me ha pasado que estaba en la ducha y... ¡hasta luego Mari Carmen! Y el brazo pues hasta luego también", añadió.