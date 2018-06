La respuesta de Pilar Rubio a quienes critican su vida y su forma de ser madre: "Duermo muy a gusto"

Pilar Rubio ha utilizado Instagram para responder, sin referirse a ellas, a todas las críticas que recibe cada vez que comparte con sus seguidores algo relacionado con su maternidad o su trabajo.

La presentadora y colaboradora de El Hormiguero, compañera sentimental de Sergio Ramos y madre de los tres hijos de la pareja, ha publicado una relato detallado de en qué consiste una de sus jornadas:

"Hoy, como todos los días, me he levantado a las 06:15, he desayunado avena, semillas de cáñamo, açaí, coco, nueces y manzana con leche de avena. De 07:00 a 08:00 aprovecho que los niños están dormidos para poder entrenar. Después, los preparo para el cole y les doy de desayunar. Luego, es el turno del desayuno del bebé. Así empiezo la mañana... y así continúo el día, trabajando y exprimiendo cada minuto que tengo los ojos abiertos. Feliz de poder disfrutar al máximo de mis hijos y mi amor, y de poder trabajar en lo que me gusta. Ojalá los días tuvieran 50 horas para poder seguir soñando despierta. Hasta que llegue eso, seguiré durmiendo poco, muy poco, pero muy a gusto. @elhormiguero".

A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) on Jun 27, 2018 at 12:27pm PDT

El mensaje, especialmente por esa parte final en la que habla de los "a gusto" que duerme, puede leerse como un recado de Rubio a sus voces críticas.

Estos se vinieron arriba cuando Rubio retomó su trabajo después de menos de dos meses de dar a luz, algo que enfureció mucho a algunas mujeres, que criticaron su pronta vuelta en una publicación del programa en Instagram.