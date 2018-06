Maggie Civantos desvela lo que sucede detrás de las cámaras en 'Vis a Vis'

Tras saborear el éxito con series como Vis a Vis y Las chicas del cable Maggie Civantos se atreve también con la comedia en su nueva película, El mejor verano de mi vida. De este nuevo proyecto y de lo que sucede detrás de las cámaras charló con Dani Mateo en el plató de yu, No te pierdas nada. "La comedia tiene un ritmo y un tempo, y o entras...", comentó Civantos sobre su experiencia, explicando que los cómicos tienen un sistema de trabajo "diferente".

Civantos prepara ya su regreso a Cruz del Norte para la cuarta temporada de Vis a Vis. "Estoy yendo al gimnasio pero creo que no se nota", bromeó la actriz, que declaró que necesitan una importante preparación física para rodar algunas escenas. "Yo hacía boxeo, pero como ya no tengo vida", comentó Civantos que desveló que durante el rodaje de una de las escenas ella y Najwa Nimri "machacaron" a una de las figurinistas. "Menos mal que nos llevamos bien", explicó entre risas con Mateo y los colaboradores del programa.

Además de Vis a Vis, Civantos tiene pendiente el estreno de la próxima temporada de La chicas del cable."La estética es bastante chula, mejora", declaró sobre la vuelta de la serie, adelantando que su personaje dará un giro un poco "más oscuro" en esta nueva entrega. También aprovechó para hablar del reconocimiento internacional que proporciona Netflix. "Lo que más me sorprendió es una carta que me llegó de Rusia, pero no sé que serie se está viendo allí", comentó la actriz.