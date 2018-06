Bea Talegón explota por un tuit del PP en apoyo del Orgullo Gay

La expolítica socialista, abogada y periodista Beatriz Talegón ha cargado con dureza contra el Partido Popular, después de que hayan publicado un tuit en su cuenta oficial de Twitter aludiendo a la igualdad, la tolerancia y el respeto, en apoyo al Día del Orgullo Gay.

Talegón, indignada, ha acusado a los populares de tener "poca vergüenza" y ha aludido a las marchas contra el matrimonio gay, organizados por el Foro de la Familia, y que eran apoyadas explícitamente por los populares.

"Qué puñetero asco de cinismo", clama Talegón, quien pide al PP que deje de "mentir ya":

Hay que tener poca vergüenza para poner este tuit cuando salíais a la calle con los curas y la bandera de españa a decir que "eso" no podía llamarse matrimonio. Qué puñetero asco de cinismo. Dejad de mentir ya! https://t.co/1jukfF1AP3

Lo cierto es que el mensaje del PP choca bastante con los argumentos defendidos por los dirigentes populares en materia de homosexualidad:

Muchos regímenes que tu defiendes matan y persiguen a los gays. No hay ninguna contradicción entre decir que la unión entre dos personas del mismo sexo no es un matrimonio y defender la igualdad y NO discriminación. Las personas son eso, personas