El periódico 'The Capital' sale a la calle el día después del tiroteo

Los profesores de las facultades de Periodismo suelen avisar a los alumnos con la mítica frase "el periodismo nunca duerme". Los profesionales del periódico estadounidense The Capital han honrado esta vieja frase. El tiroteo en la redacción del grupo Capital Gazatte en Annapolis, capital de Maryland (Estados Unidos), no ha impedido que el diario salga a la calle este viernes.

A pesar de que el tiroteo se saldó con cinco compañeros muertos, cuatro periodistas y una trabajadora del área comercial, los profesionales no dejaron de trabajar. "Os puedo decir una cosa: vamos a sacar un maldito diario mañana", avisó el reportero Chase Cook, que no se encontraba en la redacción cuando tuvo lugar el tiroteo.

