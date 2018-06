Javier Rey: "Este Mundial están siendo superdivertido porque no es 2+2 son 4"

El Mundial de Rusia coincide en pleno rodaje de la segunda temporada de Velvet Colección (Movistar+). Y eso para Javier Rey (Mateo, en la serie) significa que no puede ser todo lo futbolero que le gustaría. Si por él fuese vería todos y cada uno de los partidos, pero se adapta a los horarios que le marca el equipo de producción de la serie.

Se perdió los dos primeros encuentros contra Portugal e Irán, y vibró como nadie con el gol del jugador del Celta Iago Aspas ante Marruecos. Ahí más que su carnet deportivista primó su carnet de gallego y reconoce que le hizo mucha iluión escuchar el acento del de Moaña (Pontevedra) en televisión.

No tiene duda de qué hará este domingo a las 16:00 horas ni tampoco duda de qué haría en la portería si fuese el seleccionador Fernando Hierro. De Gea se queda en la portería, aunque en su caso sí que habría que hacer algún que otro cambio. Lo revela en nuestro cuestionario del Mundial.

Como Mateo, ¿a qué jugador de La Roja llevarías a las galerías para hacerle un cambio de imagen?

Le cortaría el pelo a De Gea, claro.

¿Y a quién ficharías como modelo para hacer publicidad de la colección?

A Iniesta, por lo que significa. No hace falta tener el mejor tipo, sino los mejores valores.

Le cortaría el pelo a De Gea

¿Hay glamour suficiente en el fútbol o esto ya no es como en los tiempos de Velvet?

Creo que hay poco glamour. Me parece que hay mucha más ostentación que glamour.

¿Sigues el Mundial o los rodajes te lo ponen difícil?

Lo sigo, pero no todo lo que me gustaría, la verdad. Ahora es que estoy trabajando... Si estuviese completamente libre sería de ese tipo de espectador que hasta me vería los partidos que nadie ve.

Imagínate que te coincide un rodaje con un partido importante de la Selección, ¿pedirías cambio de horario o no eres lo suficientemente futbolero?

No se puede pedir cambio... Pero tendría el móvil muy cerca para verlo en cada parón. Me ha pasado mucho eso. Por ejemplo, los dos partidos de España de este Mundial no los he podido ver, sólo he visto el tercero, así que contento de que el próximo sea el domingo.

¿Cómo te imaginas a Mateo viviendo un partido de la Selección?

Mateo no es futbolero. Ve el fútbol porque lo ven los demás...

¿Es más seguidor Sito Miñanco (Fariña)?

¡Claro! Sito fue presidente del Cambados, imagínate.

Como seguidor del Dépor, ¿te motivaba más ver a la Selección en los tiempos de Fran, Valerón o Tristán o ahora que no pinchamos (aparentemente) tan pronto?

A mí no me importa que no vayan a la Selección jugadores del Dépor, lo único que quiero es que esté en Primera división. La Segunda es muy difícil, es muy difícil bajar y subir en un año, que lo hizo el Dépor una vez... pero fíjate el Atleti cuando bajó. Es muy difícil porque están más igualada. Juegan muy fuerte. Como liga me gusta mucho, en los partidos que he seguido en segunda división se ve fútbol, un fútbol que a mí francamente me divierte mucho.

Y como gallego... ¿tienes algún ritual para ver los partidos o no crees en las meigas?

No, no creo. No tengo ningún tipo de ritual. Simplemente sentarme en el sofá y si puedo ir al campo, mejor que mejor, y ya está.

Elige: ¿el regreso del Dépor a Primera o el segundo Mundial para La Roja?

Quiero que pasen las dos cosas... No quiero que una cosa quite la otra. Creo que tenemos tiempo de sobra para que España gane el Mundial y tras un año en los infiernos que el Dépor suba a Primera.

Dijiste que viste el partido ante Marruecos, ¿gritaste con el gol de Aspas o el deportivismo te lo impide?

La verdad es que me hizo mucha ilusión. Y luego me hicieron muchísima ilusión las entrevistas. Y ese acento que tiene es maravilloso. Me gusta, me gusta mucho.

Creo que Isco se está saliendo, se ha echado el equipo a la espaldas en muchos momentos.

¿Qué jugador te está sorprendiendo más este Mundial?

Creo que Isco se está saliendo, se ha echado el equipo a la espaldas en muchos momentos. Y luego, en general, me gusta mucho Bélgica.

¿La pones como favorita?

Lo dije antes de empezar el Mundial. Mis favoritas, además de España que no cuenta, son Bélgica y Croacia. Creo que son las mejores selecciones de este año. Y creo que este Mundial están siendo superdivertido porque no es 2+2 son 4. Alemania está fuera, a Brasil le cuesta, Italia ni llegó... De repente te la lía Irán, te la lía Nigeria... Es muy difícil marcar y que no te metan.

¿Pondrías a De Gea en el próximo partido?

Sí. Cómo para decirte ahora que lo saco cuando en la primera pregunta te dije que le cortaría el pelo... ¡Ya me gano un enemigo! Pero es un portero increíble y no pasa nada. Parece que metes una mano blanda una vez y que todos los males son por ahí pero juegan 11 y hay un seleccionador. Son muchas cosas.