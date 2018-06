La acusación de Susana Griso en pleno directo que ha indignado al abogado del guardia civil de 'La Manada'

La presentadora de Espejo Público —de Antena 3— Susanna Griso ha pegado un repaso a Jesús Pérez, abogado del guardia civil de La Manada, después de que intentara sacar el pasaporte el pasado lunes pese a tener una prohibición explícita del juez, tras ser condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016.

"Aquí hay un error de asesoramiento", ha resaltado Griso al letrado, a quien se le iba cambiando la expresión de cara a medida que la presentadora iba profundizando en su argumentación: "Si las medidas cautelares impiden solicitar este documento, cómo es que no le advierte diciéndole que hay un riesgo grave", ha afirmado la periodista.

🔴DIRECTO| Jesús Pérez, abogado del Guardia Civil de 'La Manada', nos explica el episodio de su cliente y el pasaporte: "Se acercó a la comisaría para conocer la situación de su pasaporte"#PasaporteManadaESP pic.twitter.com/QLrRa61eYr — Espejo Público (@EspejoPublico) 29 de junio de 2018

Pérez, visiblemente contrariado, ha defendido su actuación: "Bueno, si me permite, yo no voy a entrar a discutir esto. Sabe que no es error de asesoramiento. Lo que sí le puedo decir es que cuando él me llama para consultar la situación del pasaporte no me dice que vaya a expedir un pasaporte ni que va a pedir un pasaporte nuevo. No me lo dice a mí ni a nadie. Él va a preguntar en qué situación se encuentra", ha matizado el abogado de Antonio Manuel Guerrero.

"Pero es una situación suficientemente grave para que esa consulta no se haga de esa manera. Le puede costar volver a la cárcel", ha insistido Griso.

"Estoy convencido de que una actuación de este tipo no puede llevar a una persona a prisión", ha asegurado entonces Pérez.

🔴Jesús Pérez, abogado del Guardia Civil de 'La Manada': "Estoy convencido de que una actuación de este tipo no puede llevar a una persona a prisión" #PasaporteManadaESP ▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/g3X1I4y0Fb — Espejo Público (@EspejoPublico) 29 de junio de 2018

