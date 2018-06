Sara Sálamo habla abiertamente de su enfermedad

La actriz y modelo Sara Sálamo ha concedido una extensa entrevista para la revista Mujer Hoy en la que habla de su vida, de su trayectoria, de su deseo de ser madre joven y de que padece endometriosis, una enfermedad crónica.

Sálamo, pareja del jugador del Real Madrid y de la selección española Isco, ha contado cómo vive con esta enfermedad.

"Es una enfermedad crónica que padecemos el quince por ciento de la población femenina, según tengo entendido, y de la que poco se habla. Consiste en la aparición de tejido del endometrio fuera del útero. Esto provoca mucho dolor, y además, una de las principales consecuencias es que puede producir infertilidad".

También ha contado que quiere ser madre joven y que debido a su enfermedad se ha interesado por las posibilidades que ofrece la tecnología de la salud en el ámbito de la planificación familiar.

"La vitrificación de óvulos me permite ser precavida para que, cuando llegue el momento, no me lleve ninguna sorpresa desagradable", ha declarado.

Sálamo vive un gran momento profesional, está inmersa en el rodaje de la serie de Netflix Brigada Costa del Sol y tiene previsto estrenar tres cintas: Las grietas de Jara, #Seguidores y Todos lo saben.