Esta mujer estalla por lo que hizo su cita de 'First Dates': "Eso está feo"

La cita en First Dates (Cuatro) empezó mal pero acabó peor. A Rafa, de 44 años, no se le ocurrió otra cosa que sacar el móvil en plena cita y ponerse a responder mensajes a sus seguidores. Y eso a Laura, de 39 años, no le pareció nada bien.

Pero el conflicto no empezó ahí. Laura se enfadó desde el principio y echó en cara al programa y a su cita el haber llegado antes que él: "Normalmente es el chico el que tiene que esperar a la chica, ¿no?". Y en cuanto vio llegar a Rafa enseguida dijo que no le gustaba. "¿Encima es rubio?", preguntó de forma despectiva.

Rafa se había presentado como un influencer 9.000 seguidores y que se dedicaba a atraer gente y animar las fiesta a las que acudía.

En cuanto se sentaron a la mesa, Laura confesó que había acudido a la cita sin dormir, porque la noche anterior salió a bailar y se lió: "Me fui de fiesta y luego ya no dormí nada". A Rafa esto tampoco le pareció bien. "Que venga sin dormir creo que no es razonable", se quejó después ante las cámaras.

La cita parecía insalvable. A lo largo de la cena no coincidieron en nada y ni siquiera parecía que se llevasen bien.

En un momento dado, mientras ella le explicaba que no quería relaciones con gente con hijos porque quería formar su propia familia, a Rafa le sonó el móvil, lo cogió y se puso a responder mensajes, dejándola a ella con la palabra en la boca.

First Dates

"Durante la cita he tenido que atender a mis seguidores porque estaban todos pendientes de mí, sabiendo que estaba aquí", dijo Rafa ante las cámaras del programa.

Como estuvo un buen rato trasteando con el móvil, al final Laura también cogió el suyo, pero después se quejó: "Que esté en la primera cita atendiendo a la gente no me parece correcto porque eso lo puedes hacer después. Eso está feo. Yo también lo hice porque también lo hizo él".

Finalmente, ninguno de los dos quiso repetir la experiencia.

Puedes ver el fragmento de la cita en este enlace.