'Orange is the New Black', 'Good Girls' y otros estrenos de series para no aburrirte en julio

Ya en pleno verano, Netflix, HBO España, Movistar + y Amazon Prime Video traen los estrenos de esta temporada para refrescarnos del calor y lo hacen con una dosis de producciones protagonizadas por mujeres.

Netflix apuesta por la segunda temporada de Ana de las Tejas Verdes, Samantha o Mr. Sunshine, mientras que HBO España presenta la peculiar escuela de asesinos de Heathers y el documental sobre el fallecido Robin Williams.

En Movistar + trae la versión animada de Donald Trump y el estreno de la sexta temporada de Orange is the New Black, que también se podrá ver en Netflix. Por su parte, Amazon Prime Video estrena lo que promete ser el fenómeno cómico de la India, ComicStaan.

AMAZON PRIME VIDEO

COMICSTAAN

En esta innovadora producción, diez comediantes en ciernes compiten para convertirse en la próxima gran sensación cómica de la India.

Fecha de estreno: 13 de julio.

HBO ESPAÑA

EN LA MENTE DE ROBIN WILLIAMS

Un retrato divertido, íntimo y emotivo de uno de los cómicos más queridos e brillantes del mundo. El documental, relatado en gran parte según las propias palabras de Williams, destaca la aportación del intérprete a la comedia y a la cultura en general, repasando desde los días salvajes de los 70 en Los Angeles hasta su muerte en 2014.

Fecha de estreno: 17 de julio.

HERIDAS ABIERTAS

Esta adaptación de la novela de Gillian Flynn, cuenta como la reportera Camille Preaker regresa a su pequeña ciudad natal para cubrir el asesinato de una adolescente y la desaparición de otra. Mientras trata de poner orden en su pasado, descubrirá que tiene más en común con las jóvenes víctimas de lo que pensaba. Con Amy Adams y Patricia Clarkson

Fecha de estreno: 9 de julio.

HEATHERS

Basada en la cinta de culto de los 80 Escuela de jóvenes asesinos, protagonizada Winona Ryder, la serie conserva la misma esencia de comedia adolescente ácida y oscura, pero ambientada en la actualidad. Con Jasmine Mathews y Grace Victoria Fox.

Fecha de estreno: 11 de julio.

MOVISTAR +

ANIMADO PRESIDENTE

Esta sátira animada dirigida a un público adulto echa un vistazo cómico al interior de la Casa Blanca para representar un día normal en la vida del presidente Donald Trump, centrándose en las acciones y relaciones presidenciales. La ficción aborda entre otros temas la poca seguridad que ofrece el mandato de este presidente y el resto de figuras políticas en la sociedad actual, y el papel de los medios.

Fecha de estreno: 4 de julio.

ORANGE IS THE NEW BLACK (Sexta temporada)

Tras los sucesos ocurridos en la pasada temporada, la prisión de Litchfield está destrozada y una de las reclusas nos avisa en el avance: "Este es un mundo totalmente nuevo".

Fecha de estreno: 28 de julio. En Netflix, el 27 de julio.

NETFLIX

ANA DE LAS TEJAS VERDES (Segunda temporada)

El amado mundo de Ana de las tejas verdes se convierte en esta temporada, en un lugar mucho más grande. En él veremos caras nuevas y aprenderemos lecciones sinceras sobre el amor, la pérdida y el crecimiento. Con Amybeth McNulty y Geraldine James.

Fecha de estreno: 6 de julio.

MR. SUNSHINE

Un joven coreano adopta una nueva identidad como un soldado en el ejército de los Estados Unidos después de embarcarse en un buque de guerra de Corea durante una expedición de la armada al país en 1871. Años después, ya como adulto, vuelve como enviado a Joseon, su localidad natal, y se enamora de una mujer de una familia de aristócratas. Con Lee Byung Hun.

Fecha de estreno: 7 de julio.

SAMANTHA

Samantha fue una estrella infantil durante los años 80 y ahora se aferra al mundillo del famoseo tratando de llamar la atención con planes absurdos. Todo sea por seguir siendo importante. Con Emmanuel Araujo y Alicia Braga.

Fecha de estreno: 6 de julio.

GOOD GIRLS

Tres madres de los suburbios con problemas económicos deciden poner fin a su calvario de no llegar a fin de mes, y lo hacen con una decisión que marca su vida: piensan robar un supermercado con una pistola de juguete. El atraco debe estar bien pensado, pero las tres mujeres no se plantean que la escapada es el punto más difícil, y más si el gerente del local te pilla. Con las manos en la masa se dan cuenta de que el botín no es ni mucho menos lo que esperaban. Su misión se convierte en desastre y decepción, conseguir con éxito lo que querían era muy difícil. Con Christina Hendricks, Retta y Mae Whitman.

Fecha de estreno: 3 de julio.