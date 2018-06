Siete consejos para hacer un buen 'cunnilingus'

Alexandra Dudkina / EyeEm via Getty Images

Recuerda: son consejos generales. Como con cualquier otra experiencia sexual, lo mejor es comunicarte con la otra persona para saber qué es lo que le gusta y lo que no.

"Hay demasiada gente que oye 'sexo oral' y piensa que solo debe usar la boca. Sin embargo, la boca se cansa muy rápido. Usar las manos puede duplicar o incluso triplicar la cantidad de sensaciones que eres capaz de crear, y así le das un descanso a la boca si lo necesita", comenta la terapeuta sexual Vanessa Marin.

3. Pregúntale qué quiere que le hagas

Tratar de leer la mente está sobrevalorado. El mejor modo de saber qué es lo que quiere la otra persona es muy simple: preguntarle. Demasiada cháchara entre las sábanas puede parecer cortarrollos, pero la otra persona sabrá apreciar tu empeño en darle placer. Prometido.

"Tener en cuenta su placer y estar dispuesto a hacer lo que necesita para llegar al orgasmo hará que se mentalice mejor para disfrutar. Independientemente de lo que le guste, házselo", insta Gigi Engles.

La educadora sexual Ericka Hart recomienda mantener la comunicación con la otra persona antes, durante y después para aseguraros de que estáis en la misma onda. "Quizás tu pareja te dice que no hables, pero así al menos ya sabrás que eso no le gusta", señala.

4. Atento al clítoris... pero no te olvides de los labios

El clítoris merece que le prestes atención, sin duda, pero no subestimes el potencial de las demás partes de su anatomía, como los labios genitales. De hecho, los labios (los pliegues internos y externos de la vulva) a menudo no reciben suficiente atención, pero no debería ser así, ya que están llenos de terminaciones nerviosas.

"No te olvides de los labios, ya que también pueden ser una parte muy sensible al tacto. Pregunta también cómo quiere (o cómo no quiere) que estimules su abertura vaginal", recomienda Hart.

5. Cógelo con ganas

Si te parece que bajar al pilón es una faena, seguro que tu pareja lo nota y no disfruta igual de la experiencia. Tener el estado mental adecuado (con calma y confianza, y sin demasiada fatiga) es fundamental para alcanzar el placer.

"A veces las personas, especialmente las mujeres, se sienten algo cohibidas al recibir sexo oral", asegura Vanessa Marin, creadora de Finishing School, un curso en línea para ayudar a las mujeres a llegar al orgasmo. "Si le cuentas a tu pareja que te encanta hacerlo y que no lo haces como si fuera una obligación, ella se sentirá más a gusto y aumentará su nivel de placer".

Marin también recomienda decirle a tu pareja lo que te gusta su cuerpo o lo mucho que te excita comérselo.

6. No tienes por qué terminar con el primer orgasmo