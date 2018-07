La contundente respuesta de María Gómez a esta grave insinuación tras denunciar acoso en el Mundial

La reportera de Mediaset María Gómez se ha convertido —muy a su pesar— en la voz de muchas mujeres periodistas que están cubriendo el Mundial de Rusia y que están siendo acosadas en las calles mientras hacen su trabajo.

Hace unos días denunció lo complicado que era para muchas de sus compañeras hacer conexiones en directo y en la tarde del sábado, lo vivió en sus propias carnes.

"Moscú. Hoy mismo. Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", escribió en Twitter, adjuntando un vídeo en el que se veía cómo un hombre irrumpía en pantalla y le besaba la mejilla.

Un tuit que ha tenido una gran repercusión y que en la mañana del domingo ya había sido compartido por más de 15.000 personas.

Moscú. Hoy mismo.



Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG — María Gómez (@maria__gomez) 30 de junio de 2018

Tras la publicación, Gómez ha recibido cientos de mensajes de apoyo, pero también algunas críticas, evidentemente de hombres, que han llegado a llamarla "llorica".

"Es como si un mecánico se queja por mancharse de grasa, estas cubriendo un evento en la calle vía pública y te puedes encontrar con estas cosas, se profesional y no seas llorica o métete en una oficina".

Es como si un mecánico se queja por mancharse de grasa, estas cubriendo un evento en la calle vía pública y te puedes encontrar con estas cosas, se profesional y no seas llorica o métete en una oficina. — Arturo (@arturoalarcon_) 1 de julio de 2018

La reportera de Mediaset no se ha callado y ha respondido de forma rotunda: "La lamentable visión de los que no entienden nada...".