La estadística de España frente a Rusia que cabrea a muchos y preocupa a todo el mundo

España se juega este domingo ante Rusia el pase a octavos del Mundial. Pero las cosas no están yendo bien. Después de que los de Fernando Hierro se adelantaran en el marcador, el ritmo del conjunto español se vino abajo y Rusia igualó el partido.

Al descanso, el empate reinaba en el marcador y la Selección Española había dejado la impresión de tocar mucho el balón pero sin peligro. Un tuit del programa deportivo de la BBC Match of the Day vino a confirmarlo.

España sólo ha dado un pase en el área de Rusia. "Sabemos que a España le gusta mover el balón...", dice el tuit del programa, que incluye un mapa de pases preocupante:

We all know how Spain love to play it around...



But they've only had ONE touch inside the Russia box so far 😲#ESPRUS https://t.co/byGgXJZ9tL #WorldCup pic.twitter.com/B4SrAMR3y4