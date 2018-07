Leticia Dolera estalla en Twitter contra los que dudan de la víctima de 'la Manada'

Leticia Dolera está "harta" de ver cómo la gente sigue poniendo en duda a la víctima de la Manada y ha decidido este domingo escribir tres mensajes en su cuenta personal de Twitter en los que plantea varios casos que desmontan las posibles dudas.

A la directora y actriz le sorprende que todavía haya "gente sensible, maja y formada" que manifiesten dudas sobre la credibilidad de la chica de los Sanfermines.

Por este motivo, como parece que no está del todo claro, Dolera lo ha vuelto a explicar de una forma muy sencilla y contundente.

Además, la actriz ha introducido en su explicación el componente del deseo, para sustituir al del consentimiento. "No queremos consentir, queremos desear", ha afirmado.

Sigo escuchando en conversaciones de gente sensible, maja y formada que el caso de la violación en grupo de Pamplona es difícil, que no está todo tan claro xq claro, ella entró con ellos. HARTA ME TENÉIS. HARTA.

Si entro pedo con cinco tíos a fumarme un porro a su casa... NO TIENEN DERECHO A VIOLARME.

Si me enrollo con un tío en un portal... NO TIENE DERECHO A VIOLARME.

Si bailo cachonda con dos tíos en un bar... NO TIENEN DERECHO A VIOLARME.