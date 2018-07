María Patiño regaña a una invitada de 'Sábado Deluxe' y desata una bronca en el plató

Es irse Jorge Javier Vázquez de vacaciones y se arma la marimorena en Sábado Deluxe. En cuanto María Patiño le tomó el relevo en pleno directo, los ánimos empezaron a calentarse con una de las invitadas de la noche, Dulce, la que fue durante muchos años la persona de confianza de Isabel Pantoja y niñera de sus hijos.

Dulce acudió al programa de Telecinco a someterse a la prueba del polígrafo y discutió con todo el mundo. Primero con Conchita, la encargada de la prueba, después con los colaboradores y finalmente con Chelo García Cortés, a la que acusó durante un corte publicitario de haber intentado ligar con la tonadillera, de quien fue muy amiga durante años.

Dulce asegura que Chelo le dijo a la Pantoja "me pones", tienen un encontronazo y Patiño se pone seria ⚡ > https://t.co/JROlgOLBSI pic.twitter.com/ZNDAUY6rsR — Telecinco (@telecincoes) 1 de julio de 2018

El revuelo por esta acusación durante la publicidad fue tal que en cuanto volvieron del descanso, Patiño, ya como presentadora, regañó a la invitada interrumpiéndola a gritos para conseguir hablar.

"¡Dulce, estoy hablando", gritó. Introdujo lo que quería decir explicando que las discusiones solían ocurrir durante la publicidad.

"Pero hay determinadas situaciones que a mí particularmente no me gustan, que creo que están fuera de lugar y que Chelo estaba hablando de un tema de actualidad del que tú también estabas hablando y del que se ha hecho referencia en varias preguntas de un poli al que te has querido someter voluntariamente", advirtió a la entrevistada.

"¡Muy bien!", respondió Dulce con altanería. "Dicho esto, has comentado o has querido advertirle a con que Chelo García Cortés ha querido ligar con Isabel Pantoja", acusó y en cuanto sacó el tema se desató una bronca que terminó con la colaboradora gritando a la invitada que no le permitía a nadie que dijese mentiras.

Sábado Deluxe

Cuando Dulce intentó replicar, García Cortés cortó en seco gritando: "¡No he terminado!". Y para finalizar, le lanzó una dura acusación: "¡Hasta aquí ya hemos llegado, la verdad es la mía, eres una mentirosa patológica, estás mintiendo!".

Dulce intentó aplacar los ánimos diciendo que no se pusiese así, pero García Cortes estaba tan enfadada que no se pudo contener: "Me pongo como me da la gana. Ni le vas a faltar al respeto ni a ella, ni a mí, ni a mi pareja. Porque no te lo permito".

La discusión continuó durante varios minutos más, casi en el mismo tono y en la misma línea.

