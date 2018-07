Rubiales, sobre la destitución de Lopetegui: "No me he arrepentido en ningún momento"

Tras la eliminación de España en el Mundial en octavos de final ante Rusia, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), asegura que no se arrepiente "en ningún momento" de la decisión que tomó sobre Julen Lopetegui.

Lopetegui fue destituido como seleccionador el 14 de junio, dos días antes del debut de España en el torneo. "Ni me arrepiento de esa decisión ni de ninguna, porque son decisiones tomadas con responsabilidad, convicción y valores, y no era una decisión deportiva", ha aclarado.

"Hoy hay dolor y es una situación muy difícil porque nos han eliminado, pero cuando tienes la seguridad de haber hecho las cosas con responsabilidad y convicción, hay que seguir adelante", ha declarado Rubiales a Telecinco.

Poco después, en una entrevista en El Larguero, ha añadido que volvería a hacerlo.

Sobre el partido y la eliminación del equipo dirigido por Fernando Hierro, Rubiales ha indicado que la selección española "fue superior".

"Hemos sido superiores y nos vamos con la sensación de que nos ha eliminado un rival que no ha estado a nuestro nivel pero ha estado acertado y hay que felicitarlo. Cuando eres superior y te vas, estás fastidiado. En el deporte no siempre gana el mejor", ha añadido.

En cuanto a la jugada del posible penalti a Piqué por un presunto agarrón dentro del área rusa en la segunda parte de la prórroga, acción que no fue analizada por el VAR, admite que no la pudo ver.

"No lo he podido ver, pero esto es fútbol. Hoy me puedo quejar y mañana se puede quejar otro. Esto es así y hay que respetarlo", ha señalado.

El futuro de Hierro

Sobre el futuro de Hierro como seleccionador, el presidente de la RFEF ha declarado que "en las próximas semanas se tomará una decisión".

"Vamos a buscar lo mejor para la selección y para la Federación. Tengo que decir que todo el grupo que ha estado en Rusia, Hierro y todo su equipo, los futbolistas, el cuerpo técnico, todos los que han estado aquí, de todos estoy orgulloso y no tengo ninguna queja de nadie", ha asegurado.

"En las próximas semanas veremos lo que es mejor para todos. Hay que estar tranquilos. Me preguntaron por lo mismo tras el último partido que ganamos y dije lo mismo. Hemos empezado un camino y hay que seguir con tranquilidad y responsabilidad. Cuando haya noticias, se sabrán", ha destacado.

"Una persona como Fernando, que tiene un comportamiento intachable, siempre va a encontrar en la Federación algún lugar en el que desarrollar su trabajo. Otra cosa es que él no quisiera. Tenemos que replantearnos en qué funciones, pero hoy no es el día", ha zanjado.

¿Y Piqúe seguirá?

"Ahora no es momento de dar respuesta a esas cosas", ha agregado, al ser cuestionado por la continuidad de Gerard Piqué en la selección. "Me siento muy orgullosos de todos", ha repetido Rubiales.

"El proyecto se basa en valores, que no dependen de momentos duros. Construyendo en positivo una Federación que tenemos en la cabeza un grupo de personas para hacer una de las mejores del mundo. Vamos a trabajar para clasificarnos para la próxima Eurocopa e intentar ganarla si es posible", apunta.

"Hoy estamos en un día difícil porque se rompe una ilusión, pero comienza el primer día del resto de la vida que tenemos por delante y vamos a trabajar para que pronto todo el mundo se sienta orgulloso de la selección (...) De esta saldremos fortalecidos", ha indicado.