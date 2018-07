9 cosas que los pansexuales quieren que sepas

Illustration: HuffPost Photos: Handout

Cuando las cantantes Miley Cyrus y Janelle Monae se declararon pansexuales, seguro que mucha gente acudió a l diccionario internet para buscar qué era eso. Pues bien, la Fundación del Español Urgente (Fundéu) define la pansexualidad como "la atracción sexual y/o romántica hacia todo tipo de personas independientemente de su sexo o identidad de género". Ahora, la edición estadounidense del HuffPost ha preguntado a varias personas que se identifican como pansexuales qué cosas les gustaría que el resto de la gente supiera sobre su orientación. Estas han sido sus respuestas: 1. No, ni somos bisexuales ni estamos pasando por una fase

Photo courtesy of Henson Popa

"Algunas personas piensan que la pansexualidad no es más que una fase transitoria, o que los pansexuales simplemente no saben lo que quieren. Dan por hecho que los pansexuales están testando las aguas y descubriendo si en realidad son gais o heteros o bisexuales. Algunas personas miran nuestro historial amoroso y sacan conjeturas; siempre me ha parecido muy raro, porque si alguien dijera que es hetero, nadie le preguntaría '¿estás seguro de que no eres bisexual o incluso pansexual, quizás? Hasta ahora sólo has quedado con gente de sexo distinto al tuyo; quizá todavía no has encontrado lo que va contigo'. A mí me dicen cosas del tipo 'bueno, pero estás con un chico, eso para mí es ser hetero' o '¿entonces te gustan los chicos y las chicas? ¿No es lo mismo que la bisexualidad?". ― Henson Popa 2. Ser pansexual no significa que te sientas atraído por todo el mundo todo el tiempo

Photo courtesy of Lee Monster

"Cuando la gente me pregunta si me siento atraída por todo el mundo, siempre le pregunto a esa persona, que normalmente suele ser un tío hetero: '¿Tú te sientes atraído por todas las mujeres que ves?'. Esta idea errónea de que los pansexuales piensan que todo el mundo es atractivo o de que quieren acostarse con todo el mundo es directamente falsa. Aunque el género o la identidad de género no sean factores que determinen por quién sentimos atracción, también somos humanos; tenemos preferencias, filias y fobias tan variadas como el resto de orientaciones sexuales. Sólo que hay más peces en en el mar para nosotros". ― Lee Monster 3. Los pansexuales también están en relaciones monógamas

Photo courtesy of Hannah Smith

"Más o menos como en la bisexualidad, suele existir la confusión de que la gente pansexual es incapaz de ser fiel o de participar en una relación monógama. Eso es totalmente falso. Somos tan capaces de ser monógamos como las parejas hetero, gais o queer en general". ―Hannah Smith 4. Pansexualidad y bisexualidad pueden coexistir "Escucho a mucha gente decir que 'pan' y 'bi' son términos contrarios. Y no es cierto. Yo creo que, en su esencia, son términos similares. Dos caras de una misma moneda, me gusta decir. Personalmente, me identifico más como 'pan' que como 'bi' porque el género está al final de la lista de cosas que me importan cuando construyo una relación personal con alguien. Estoy mucho más interesado en la persona como un todo: su propia identidad, su sistema de creencias, sus pasatiempos e intereses y sí, en cierto punto, su género". ― Derick Bailey

Photo courtesy of Derick Bailey

5. Deja de dar por hecho que estamos interesados en un trío o en una orgía "Lo que a mí me gusta no es asunto de nadie, excepto de mi pareja y mío. Si sabes mi orientación sexual, no significa que me muera de ganas por unirme a ti o a tu pareja para hacer una orgía. Por ser 'pan' o 'bi' no quiere decir que nos guste automáticamente hacer tríos y orgías con cualquier combinación de género". ― Lee Monster 6. Nunca se es demasiado mayor como para declararse pansexual "Tengo 39 años y hasta enero de 2018 no salí del armario. Lo sabía desde hace unos tres años y cuando analizo mi vida puedo ver algunos indicios y evidencias clarísimas de mi pansexualidad. Pero mi identidad no empezó a tomar forma hasta seis meses después de salir del armario. La cosa es que nunca se es demasiado viejo para esto. O demasiado tarde. Tal vez observas a jóvenes con una convicción muy fuerte de quiénes son y te gustaría haber sido así de valiente (esa es mi historia cuando veía a la comunidad LGBTQ+). Pero tu historia no ha terminado. Si quieres cambiar tu historia y ser tú mismo, nunca es demasiado tarde". ― Derick Bailey 7. Los pansexuales son respetuosos con las identidades de género

Photo courtesy of Coryl Reef

"Eso es un estereotipo insensible. Hay un dicho sobre la pansexualidad que dice '¡corazones, no genitales!' que yo encuentro inadmisible. Si bien la pansexualidad es la atracción por todos los géneros, o en mi caso la atracción sea cual sea el género, no significa que a una persona pansexual no le importe eso. El género es una importantísima parte de la vida de una persona, ya sea como cisgénero o transgénero o no binario. El género es algo que siempre vamos a respetar y a reconocer, no ignorar". ― Coryl Reef 8. No reconocer que la pansexualidad es una orientación hace que a la gente le cueste más vivir su vida real "Personalmente, salí hace poco del armario porque había visto a muchas personas descalificar la pansexualidad como una orientación sexual, lo que es extremadamente hiriente para aquellos que aún luchan con su propia identidad. Por desgracia, siento que los pansexuales tienden a mantener oculta su sexualidad por miedo a que su atracción por otras personas no sea validada por la sociedad o no sean aceptados. Actualmente, parece que la pansexualidad sigue siendo una enorme zona gris para personas que no están involucradas en temas LGBTQ+". ― Henson Popa 9. No somos rígidos en nuestra definición de pansexualidad "Creo que la definición de pansexualidad varía dependiendo del tipo de persona que se identifica con esa palabra. Para mí, es la atracción por una persona independientemente de su género. Si me gustas, me gustas". ― Hannah Smith Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' EEUU y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano