Arturo Pérez-Reverte desata los comentarios con la foto de la bandera que ondea en su barco

Arturo Pérez-Reverte disfruta del mar a bordo de su barco de recreo. Cargado con libros Patrick O'Brian, C. S. Forester, Alexander Kent y Joseph Conrad, todos ellos sobresalientes en el género de la novela naval, el periodista y escritor ha revelado cuál es la bandera bajo la cuál navega.

"La de la coronita azul, reglamentaria para barcos de recreo, nunca me gustó. Es más bien fea y desangelada", ha escrito el académico de la Lengua junto a una fotografía del atardecer, con la bandera de España al viento:

La de la coronita azul, reglamentaria para barcos de recreo, nunca me gustó. Es desangelada y más bien fea. Así que ésta es la que llevo. En 25 años, ninguna autoridad marítima española o extranjera me la ha discutido nunca. pic.twitter.com/Ts1EeZnthB

En ese mismo mensaje, Pérez-Reverte asegura también que "en 25 años, ninguna autoridad marítima española o extranjera me la ha discutido nunca".

La revelación de la enseña que ondea en la popa de su barco ha desatado muchos comentarios, de todo tipo, a los que el autor de El capitán Alatriste ha ido respondiendo en algunos casos:

Estimada amiga, no hay ni una sola bandera en la historia de la humanidad con la que no se hayan hecho barbaridades o abusado de derechos humanos... No creerá usted que la española tiene la exclusiva, ¿verdad?