Christian Gálvez, sobre España en el Mundial: "No pienso sumarme a las críticas"

España no había caído eliminada del Mundial de Rusia cuando Christian Gálvez se sentó a responder este cuestionario. Sin embargo, el presentador de Pasapalabra (Telecinco) tenía claro en ese momento que una derrota de La Roja no sería un fracaso nacional. Es más, ni un fracaso ni nada criticable: "Sea cual sea el resultado les daré las gracias por haber luchado".

Poco futbolero de pequeño, al experto en Leonardo Da Vinci le empezó a interesar el deporte rey tras el mundial de 1994, cuando España cayó ante Rusia. Éste lo ha seguido de cerca y no duda cuándo le preguntan por sus favoritos. Cuatro futbolistas entran en su miniselección.

¿Cuál es tu primer recuerdo de un Mundial?

Realmente de pequeño siempre fui muy de baloncesto. Pero en 1994, cuando tenía 14 años, se me quedó grabada la imagen de Luis Enrique en el partido contra Italia. La cara de desesperación del jugador y la injusticia de aquel partido fue algo que nunca olvidaré.

Este es el tercer Mundial que vives al frente de Pasapalabra. ¿Hay alguna anécdota que recuerdes de los especiales mundialistas que habéis hecho?

En realidad tengo muy buenos recuerdos de todo lo que unía Mediaset con el fútbol. Mis charlas continuas con J. J. Santos, algunas confesiones de Luis Aragonés en la Copa Confederaciones de Sudáfrica o la visita al programa de jugadores de la Selección a quienes admiro, como Dani Carvajal.

¿Qué jugador de la Selección crees que se desenvolvería mejor en un rosco de Pasapalabra?

Carvajal, sin duda. La vez que nos visitó demostró que no solo veía el programa, ¡es que el tío clavaba las pruebas! Ahora, si pudiera elegir jugadores que han vestido la Roja, me gustaría muchísimo las visitas de Iker Casillas, Carles Puyol, Andrés Iniesta y Raúl González.

¿Cuál ha sido el mayor acierto de la convocatoria de jugadores de La Roja?

Me decanto por Isco, Koke, Asensio y Lucas.

¿A quién te abrazaste con el gol de Iniesta en la final del Mundial de Sudáfrica?

A todo el equipo de Telecinco. Estaba allí, en los estudios, preparando un programa, y lo vivimos frente a una pantalla gigante. También reconoceré que vibré más con el cómo lo celebró que con el qué celebró.

¿Cómo de forofo eres? ¿Llegas a pintarte la cara y a poner la bandera en el balcón o lo llevas más por dentro?

Lo llevo todo por dentro. Pero no solo el fútbol, también los conciertos. Aunque cuando son partidos de mucho riesgo y tensión, si estoy entre amigos saltamos como locos.

BONUS: Contiene la A (de adivinación): ¿Cómo crees que quedará España?

Espero que con la C, Campeona. Pero si no somos campeones, no será un fracaso. Estoy convencido de que los principales afectados siempre son los jugadores. Me pongo en su piel, y no pienso sumarme a las críticas. Les daré las gracias sea cual sea el resultado por haber luchado.