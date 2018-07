El demoledor vapuleo de Manu Carreño a 'La Roja' que deja una certeza y muchos interrogantes

El periodista Manu Carreño ha planteado una demoledora reflexión sobre La Roja y su papel en el Mundial de Rusia —en la Cadena Ser—, que llega incluso a sentenciar que la selección española de fútbol "se ha autoeliminado".

Pues se acabó el mundial para la selección española y por méritos propios. Ayer, eliminados en Moscú ante Rusia en octavos en la tanda de penaltis, ante la selección número 70 del ranking FIFA.

Aunque yo creo que a España no la eliminó Rusia, España se ha autoeliminado a sí misma por el fútbol tan ramplón que ha propuesto en este mundial. Muy lejos del fútbol que conquistó y enamoró al mundo en los años en los que ganamos dos eurocopas y un mundial, no hace tanto de eso.

Pero ayer da la impresión de que termina una generación y una década prodigiosapara nuestro fútbol y da paso a muchas interrogantes, no es de recibo ver a estos jugadores practicar este fútbol tan ramplón, previsible, aburrido y horizontal, con posesiones infinitas pero sin generar peligro y sin hacer realmente nada que no sea tener el balón, pero eso no es suficiente, no tenía pinta de llegar muy lejos jugando así. Ya lo dijo Hierro, "este no es el camino" y el camino se ha terminado antes de tiempo.

Fernando Hierro no ha estado a la altura y los jugadores tampoco, pero se abren muchas interrogantes. ¿Quién será el nuevo seleccionador?, ¿quienes los nuevos jugadores?, y sobre todo, ¿seguiremos jugando a lo mismo, con el mismo estilo?, ¿o también está en duda?, ¿tenemos y tendremos los futbolistas que hemos tenido para seguir jugando de la misma manera?, ¿o hay que replantearse también eso?

Cualquier cosa menos lo que hemos visto en Rusia.