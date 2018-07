El tuit de Laura Escanes solidarizándose con Aitana y Cepeda ante los 'haters'

La youtuber, modelo e influencer Laura Escanes ha querido mostrar su solidaridad con los exconcursantes de Operación Triunfo Aitana y Cepeda, que acaban de dar a conocer al mundo su relación y ya se han dado de bruces con el odio en redes.

Escanes, esposa de Risto Mejide, se ha visto expuesta a críticas similares a las que soporta la pareja de OT: la diferencia de edad entre ambos miembros de la relación, que una parte no siente amor sino interés, que es todo un rollo publicitario, que se aprovechan de la fama de su pareja...

En un tuit, ha mostrado su apoyo a Aiteda, nombre con el que los fans de la pareja de 'extriunfitos' llaman a la unión de Aitana y Cepeda. Y ha aprovechado para dar a conocer las palabras que tiene bloqueadas en redes para que no le caiga una lluvia de odio:

Pues estas son algunas de las palabras que tengo que tener bloqueadas en Instagram... Y no, jamás podré entenderlo. Y sí, apoyo incondicional a @Aitana_ot2017 y @Cepeda_ot2017 y a todas las parejas que tengan que aguantar esto. pic.twitter.com/T2crxTp8NY

Todo son aplausos a su comentario y la gente destaca sobre todo el hecho de que los haters de ambas parejas sean sobre todo mujeres; algunos especulan que por envidia. Otros hacen un canto al amor.

Gracias, aquí luego van de abanderados por la vida, que si el amor no tiene edad, que si somos libres, pero después no dudan ni un segundo en soltar odio detrás de una pantalla, con el fin de conseguir unos míseros rts/mgs.

Ojalá no se enamoren NUNCA, porque con ese odio van MAL.