Frank Cuesta, cerca de perder un dedo por la mordedura de una víbora

El presentador de Wild Frank (DMAX), Frank Cuesta, ha demostrado en más de una ocasión que lo de su defensa de los animales es una profesión de riesgo. Ha sufrido mordeduras, picaduras, ha tenido malaria e incluso estuvo a punto de ser estrangulado por una pitón en pleno programa.

El pasado 28 de junio, las serpientes volvieron a jugarle una mala pasada. Esta vez fue una víbora malaya que enseñaba en un colegio de Malasia la que ha provocado que por poco pierda un dedo de su mano.

Cuesta sufrió una mordedura de esta especie que, según revela, es "la más letal de Asia". El presentador relató el incidente en Twitter y lo ilustró con una impactante imagen de la herida. "Ahora en el hospital mirando vitales... El día a día", señalaba en su publicación.

Sacando bebes de vibora malaya en un cole (la mas letal de Asia). Una de ellas me ha mordido y me he abierto y limpiado al momento para evitar necrosis. Ahora en el hospigal mirando vitales...el dia a dia.... :) pic.twitter.com/tX8RhBOlmm