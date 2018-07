Cañizares quiere zanjar cualquier polémica tras su 'dardito' velado a De Gea y le sale el tiro por la culata

El exportero del Valencia, del Real Madrid y de la selección Santiago Cañizares ha querido zanjar de raíz cualquier polémica —aunque con dudoso éxito— con el portero de La Roja en el Mundial de Rusia, David de Gea, tras el dardo velado que le lanzó tras la tanda de penaltis que dejó fuera a España y tras la actuación más que cuestionable del guardameta del Manchester que le ha llevado a igualar récords negativos de la década de los 60.

Pese a que Cañizares deja claro que plantea estas conclusiones para que dejen de sacarle el tema de De Gea, el ex del Valencia ha empezando fuerte su argumentación dejando clara su tremenda decepción con el papel del portero del Manchester bajo los palos en el Mundial, sobretodo después de la "brillante" temporada que ha tenido en su club, el Manchester United, en donde ha estado "a la altura de los mejores del mundo": "La sorpresa y decepción por su rendimiento en el Mundial para mí ha sido tremenda", ha afirmado Cañizares, antes de matizar que "sin confianza, los porteros pierden toda su esencia, lo que demuestra la importancia del poder mental para ponerse en una portería".

"El puesto de portero sigue siendo el más difícil, porque nadie juega en la línea del gol... sólo él", ha sentenciado Cañizares .

En cada tweet que pongo sobre actuación y detalles de los porteros acaba saliendo De Gea a la palestra. Voy a decir un par de cosas sobre nuestro portero, para que cuando hable de otros él no tenga porque ser protagonista.

La temporada de De Gea en Manchester ha sido brillante, yo sé que no seguimos otras ligas con la misma frecuencia que la nuestra, pero ha estado a la altura de Oblak o Ter Stegen aquí. Es decir, a la altura de los mejores del mundo.

Yo creo que ha sufrido mucho aunque pretenda no aparentarlo, y que seguro volverá a hacer grandes partidos y todo esto quedará en el olvido. Lo último que le debe preocupar es la crítica, porque en el fondo, pocos dudan de su categoría.

Los argumentos de Cañizares han generado centenares de reacciones en Twitter, la mayoría de ellas cargando contra De Gea:

Hombre es que debías mojarte santi a mí me a defraudado me a parecido my malo inseguro,nervioso y acojonado