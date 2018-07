J. K. Rowling se burla de una falta de ortografía en un tuit de Trump sobre lo buen escritor que es

Este martes Donald Trump, cuyo ego ya es mundialmente conocido, se las ha dado de escritor. En un tuit contra los medios de comunicación, la mayoría muy críticos con el presidente de EEUU, ha intentado hacer valer sus conocimientos de escritura para excusar su estilo en redes.

Y la escritora J. K. Rowling se ha partido de risa de su tuit. Y muchos con ella, ya que la publicación del magnate contiene una falta de ortografía. Razón por la cual, probablemente, ha sido borrado.

'written' and his ghost writer's talked to the press

