La espantada en pleno directo de esta periodista en 'Aquí hay madroño' de Telemadrid

Los nervios en la vida pueden ser muy traicioneros. Y en televisión, más aún, aunque sólo sea porque te pueden estar viendo miles de personas. Es lo que le pasó a la periodista Nuria Tiburcio que se estrenaba como colaboradora este lunes en el nuevo programa de Telemadrid 'Aquí hay madroño', presentado por David Valldeperas y Carmen Alcayde.

El espacio, de los creadores de la productora La Fábrica de la Tele, responsable de Sálvame, se emite de lunes a viernes a las 21:45 y trata temas de corazón. Y de eso hablaba Tiburcio cuando los nervios del estreno le jugaron una mala pasada. La periodista narraba el comentado gesto de la reina Letizia con el rey Felipe cuando ésta rechaza darle a su esposo el paraguas bajo el que ella se cobija durante un acto la semana pasada en Girona.

Tiburcio se pone nerviosa al narrar la secuencia y, acto seguido, desaparece de plano ante la sorpresa de los redactores que trabajan detrás de ella.

La periodista, ante las preguntas de varios espectadores, ha aclarado que la espantada no estaba preparada y que le supuso pasarlo mal en directo.

Te aseguro que no, lo he pasado fatal

Pues si ha sido de verdad me da penilla porque te creo de que hayas pasado un mal rato pero es la sensación que me ha trasmitido al verlo pero no tengo por que no creerte. Gracias por responderme y espero que no te pase más no te preocupes 💚💙💜❤️🧡