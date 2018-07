La sinceridad de esta mujer en 'First Dates' deja a su cita congelado

Sandra fue clara con David desde el principio. Su elección para tomar algo en su cita de este lunes en First Dates (Cuatro) ya era una declaración de intenciones. Pidió el cocktail Sex on the beach, y él se cortó un poco, porque en cuestiones de sexo le cuesta "hablar un poco del tema".

Por eso, la mujer quería tener claro que David solo mantenía esa actitud a la hora de hablar: "¿Pero luego en la acción no eres soso ni un matao, no? ¿Eres salvaje? ¿Vuelan cuadros y esas cosas?". Un poco avergonzado, él afirmó que sí, "si la ocasión lo merece".

CUATRO

Pincha aquí para ver el momento en la web de Cuatro

"A ver si te estoy esperando con un picardías o algo en casa, pues cuando me veas no te sientes conmigo al lado, empótrame contra la pared, ¿entiendes?", le explicó Sandra, mientras que al camarero, que estaba escuchando, casi le estallan los ojos. "Ya...", fue su única respuesta, acompañada de un rostro congelado y una risa nerviosa.

Tan nervioso estaba que solo se le ocurrió decirle "te gusta que te empotren, ¿no?", así que ella se sintió obligada a aclararlo: "A ver, no soy ninfómana ni nada". Y David se puso muy serio tras su explicación, no vaya a ser que Sandra malinterpretara sus palabras...