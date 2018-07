Muere el exdiputado del PSOE Miguel Cortizo

Miguel Cortizo, exdiputado socialista y que fue embajador en Misión Especial para la Coordinación de las Relaciones con las Comunidades Españolas en Iberoamérica en el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido esta noche en Madrid tras varios meses de enfermedad, han informado fuentes del PSdeG.

La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio Norte de Madrid y se podrá visitar a partir de las 12,30 horas.

La familia del político, de 67 años, prevé trasladar el cuerpo durante la jornada de mañana a Galicia, donde se oficiará un funeral el próximo jueves, según las mismas fuentes.

Miguel Cortizo, con una dilatada trayectoria política, fue diputado y portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego y también fue delegado del Gobierno en Galicia hasta las elecciones generales de 2011.

Doctor en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, de la que fue vicerrector, Cortizo ejerció como asesor de los ministros de Educación de la primera etapa socialista José María Maravall y Javier Solana.

Día triste para as e os socialistas galeg@s polo falecemento hoxe do compañeiro Miguel Cortizo. Socialista de referencia, foi deputado, delegado do goberno...Hoxe o @PSdeG está de loito. Aperta sentida para a familia.