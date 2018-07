Patricia Conde responde a los "salvajes" que la están "apedreando" por sus deudas con Hacienda: "He agotado mi paciencia"

Patricia Conde ha elegido su perfil en Instagram para dar explicaciones sobre la presencia de su nombre en la última lista de morosos publicada por Hacienda y para cargar contra aquellos que la han criticado por esta circunstancia.

La presentadora de WifiLeaks, en #0, ha publicado una fotografía suya en blanco y negro a la que acompaña un extenso y contundente texto. Conde explica que "respecto al último listado de Hacienda para público escarnio de los que no saben o no quieren distinguir a un defraudador de uno que se defiende del abuso de Hacienda os diré que la Agencia tributaria pierde más del 51% de las causas en los tribunales, pero, al fin y a la postre, arruinan lo que has construido. A mí todavía no me ha juzgado nadie".

La presentadora asegura que la propia Hacienda reconoce en todas sus actuaciones "que declaré todos mis ingresos siempre". "Todas las actas están pendientes de sentencia y tendrá que ser el tribunal superior de justicia quien me diga si debo pagar o no", aclara.

"He agotado mi paciencia frente a los que sólo buscan escándalos desde el más desgarrador sensacionalismo usando mi nombre. Me seguiré defendiendo de TODOS los medios de "comunicación" a los que parece no gustarles que las mujeres ganemos, en cualquiera de los sentidos que le quieran dar. Todo está en manos de mis abogados, así que...ahora si me disculpan, tengo mucho trabajo. Gracias", termina su texto.

