12 niños atrapados en una cueva de Tailanda: crónica de un agónico rescate

Parecía imposible, pero sucedió. Tailandia buscaba desde hacía nueve días a 12 niños que, junto a su entrenador, habían quedado atrapados en una cueva del norte del país. A medida que pasaba el tiempo se perdían las esperanzas, pero finalmente los encontraron con vida y en buen estado. Ahora el gran reto es cómo conseguir sacarles de ahí para que el desenlace de este agónico suceso sea del todo feliz.

Esta es la crónica del rescate que mantiene al mundo en vilo.

26 DE JUNIO: TRASCIENDE LA BÚSQUEDA

REUTERS Equipos de rescate tratan de encontrar a los niños y a su entrenador desaparecidos en una cueva de Tailandia.

Fue el día en el que se supo que el país estaba en vilo desde hacía tres días por la desaparición de un grupo de adolescentes de entre 11 y 16 años en una de las atracciones turísticas de este país asiático, la cueva Tham Luang Nang Non. El viceprimer ministro tailandés, Prawit Wongsuwon, comunicó que los equipos de búsqueda confaban en que los 12 menores, que forman parte de un equipo fútbol, y su entrenador, de 25 años, aún estuvieran vivos.

3 DE JULIO: SE PRODUCE EL MILAGRO

AFP El primer vídeo en el que se puede ver a los niños en el interior de la cueva.

¡APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN! ¿Quieres que no se te pase nada? Recibe cada día lo más importante de la actualidad. Y los sábados, los mejores virales y artículos culturales. Los boletines pueden contener contenido o publicidad personalizada. Quiero saber más Boletín diario Introduce una dirección de e-mail válida ¡Gracias por suscribirte! Pronto recibirás un correo para confirmar tu suscripción. Hay un problema para procesar tu solicitud; por favor intenta nuevamente. Twitter

Facebook

Instagram

Ese día tuvo lugar el milagro y llegaron las primeras imágenes desde dentro de la cueva. A partir de ese momento empezó la complicada tarea de rescate. Esto, según el Ejército, podría retrasarse meses, hasta que retrocedan las inundaciones o bien hasta que los atrapados aprendan a bucear. Pese a lo complejo de la situación, la felicidad de sus familiares era evidente.

4 DE JULIO: "TIENEN BUENA SALUD"

EFE Captura de video cedida por la marina tailandesa en la que se ve a los niños atrapados.

Los doce niños y su entrenador de fútbol tienen "buena salud", según la Marina tailandesa, que ha publicado este miércoles un nuevo video de ellos. Les han hecho llegar comida para 4 meses y han pasado una revisión médica. Entre las opciones que barajan para sacarles de la cueva está la de enseñares a bucear. Las autoridades anuncian que no quieren correr "ningún riesgo", por lo que no se empezará con el rescate hasta que no esté garantizada la seguridad de todos.