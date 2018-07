"Es una chica muy mona, físicamente no está nada mal, pero...". A ver, al madrileño Quique no le gustó su cita de First Dates. Por mucho que se anduviera por las ramas, y que intentara disimular desde el primer momento, no tuvo química con la valenciana Cornelia. Y la chica, de tonta no tenía un pelo.

Así que el conato de tensión del comienzo de la cita dio paso a un momento de falsa calma que precedió a una tormenta final que ya es historia de la televisión:

Así que con esos mimbres, y después de que Cornelia pagase la cuenta "porque me lo he pasado muy bien, he estado muy a gusto", llegó la sentencia final y, con ella, una escena inenarrable. Así, mientras Cornelia se apuntaba a una segunda cita...: "Yo sí tendría una segunda cita porque me ha gustado, tienes unos ojos muy bonitos y me gustaría conocer algo más de ti. Aunque la distancia me echa un pelín para atrás, pero todo se puede probar, no se sabe dónde puedes encontrar la felicidad".

Quique le daba unas calabazas envueltas en excusas que no sentaron precisamente bien a la chica:

- Quique. Para mi la distancia es un problema mucho mayor si cabe que para ti. Y yo, para una relación, con el poco tiempo que tengo yo ahora mismo... como amigos sí. - Cornelia. Pero nadie ha hablado de relaciones, yo he dicho seguir conociéndose. - Quique. Aquí en Madrid tienes un amigo. Ahora mismo una relación a distancia es realmente... - Cornelia. No hablo de una relación, hablo de una segunda cita para conocernos. - Quique (zasca). Que yo ya te digo yo que no... - Cornelia. Vale, genial. - Quique. Las cosas a su debido tiempo.

Entonces llegó la traca final:

- Cornelia. Pero no digas que es por la distancia, di que es porque no te ha gustado. Sé sincero. No pasa nada. Pero no digas que es porque no tienes tiempo porque lo puedes sacar siempre que quieras y que tengas interés. - Quique. Yo también trabajo los fines de semana. . Cornelia. Sé claro y trasparente. - Quique. Lo soy. No tengo fines de semana. - Cornelia. Pero eres un poco contradictorio. - Quique. Pero no tengo tiempo. - Cornelia. A mí no me cuadra, y la gente que dice las cosas para quedar bien... Y si no tienes tiempo no vas a un programa a conocer a una persona. Pero cada uno hace lo que quiere con su vida. Y no pasa nada. ¿Nos vamos?

