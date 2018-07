El ruego de la Guardia Civil a los conductores en carretera sobre un error MUY común

Comienzan las vacaciones y las carreteras se van a llenar más que nunca. Y se va a ver mucho un error común que la Guardia Civil ha pedido que no se cometa.

Seguro que tu lo has hecho alguna vez: al ver un coche de la Guardia Civil o la Policía de tráfico, has frenado rápidamente sin importar a la velocidad que fueras. La idea es colocarse detrás para que no registren posibles infracciones de tráfico.

Los coches acaban circulando por carretera a menor velocidad de la adecuada y siguiendo al coche de la Guardia Civil de manera similar a como actúa el coche de seguridad en la Fórmula 1. Y esto tiene efectos perniciosos para el tráfico.

Según el programa Julia en la onda de Onda Cero, la Guardia Civil ha pedido a los conductores que no frenen y que adelanten a sus vehículos, que no los sigan a paso de tortuga detrás en fila india porque hay un "riesgo evidente de accidente".

"Es muy habitual en carretera que, cuando nos ven, peguen un frenazo repentino; y esto es peligroso porque él que vaya por detrás le puede alcanzar. Lo que tendrían que hacer es ir a una velocidad adecuada. Si vas así, no tienes que frenar ni temer nada", explica Miguel Merino, teniente de tráfico.

Merino insiste en que "siempre que vayas a una velocidad adecuada, no les vamos a apercibir ni a denunciar. Que circulen sin miedo, nos pueden adelantar siempre que vayan a la velocidad permitida".

En el programa de radio, sin embargo, todos admiten que ver un coche de tráfico en carretera "da miedo", algunos se ponen "firmes" y hasta sueltan el volante. ¿Te pasa a ti?

De cara al aumento de tráfico por el verano, han dado otros datos interesantes sobre las carreteras españolas, como que dos millones de españoles conducen con problemas de visión o que aún la liamos al tratar de dejar pasar a las ambulancias.