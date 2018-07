Gabriel Rufián y Noelia Vera han tenido un intercambio de palabras.

El diputado de ERC ha dicho que "echar a manipuladores y a voceros" de RTVE "no es una opción, sino una obligación" y ha asegurado que "ahí siempre" encontrarán a su formación política.

"Si lo hacen la mitad de bien que cuando Zapatero, que es simplemente no meter la mano en Televisión Española, yo personalmente que me crié con ella, me conformo", ha advertido Rufián durante el debate de convalidación del decreto aprobado por el Gobierno para renovar la radio y televisión públicas.

Rufián aseguró que Vera en su discurso "les echaba la bronca por no votar con ustedes". Y remarcó una parte del discurso de la diputada de Podemos al que se refirió así: "Jo, qué pesados con lo de Cataluña. No hablen ahora del conflicto catalán para esto temas".

Por su parte Noelia Vera, de Podemos, ha subido a la tribuna para defender el apoyo de su grupo al decreto como una solución transitoria que ponga fin a la manipulación del PP en RTVE, y ha comenzado ya lanzando un aviso al diputado de ERC, Gabriel Rufián, quien antes ha cuestionado la posición de Unidos Podemos.

"Señor Rufián, absténgase de hablar de mi persona y a mi grupo con eso tono de superioridad moral y condescendiente", le ha espetado Vera, que ha recordado también al diputado republicano la "manipulación" del "asunto catalán" en el ente público.

Poco después, Rufián ha compartido en su cuenta el momento y ha escrito: "Aquí dejo nuestra posición en el Real Decreto de PSOE y P's sobre RTVE. Y la réplica de @VeraNoelia. La verdad es que si en lugar de llamarse Noelia se llamase Pepe, le hubiera dicho lo mismo. Juzguen ustedes".

