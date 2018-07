Úrsula Corberó comparte la foto más íntima de Chino Darín

Úrsula Corberó solo tiene ojos para Chino Darín. La protagonista de La casa de papel y el actor argentino llevan juntos desde 2016 y nunca han sido tímidos a la hora de declarar mutuamente su amor. Desde felicitaciones de cumpleaños hasta la típica foto cuqui para dar la bienvenida al año nuevo.

Pero esta vez Corberó ha ido más allá y ha subido la temperatura de Instagram con la foto más sexy de Chino Darín. Con el pecho descubierto, los ojos cerrados y sobre las impolutas sábanas de un hotel de lujo en Mykonos (Grecia), el actor argentino posa en una imagen que ha sobrepasado ya los 300.000 likes.

A post shared by Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) on Jul 4, 2018 at 3:00pm PDT

"Qué me enamoro, eh?!", ha escrito la actriz junto a la publicación, ante lo que muchos de sus seguidores no han tardado en responder y resumir el sentimiento generalizado tras ver la imagen: "Pa' no enamorarse", escribía una usuaria. "Y, cómo no te vas a enamorar" o "Qué suerte la tuya" también han sido algunos de los comentarios más repetidos.