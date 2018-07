Aplauso unánime para Telecinco por este mensaje de apoyo a Terelu Campos

El perfil oficial de Telecinco en Twitter ha conseguido el aplauso unánime por el mensaje que ha publicado tras conocerse que Terelu Campus vuelve a sufrir cáncer de mama.

El hospital en el que se ha tratado, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, ha emitido un comunicado este viernes y ha anunciado que Campos se someterá a una intervención en los próximos días ya que padece "un tumor primario en la mama izquierda".

La cadena ha publicado un mensaje haciéndose eco de la noticia, con un mensaje de apoyo a la presentadora: "Terelu Campos vuelve a tener cáncer de mama. Mucha fuerza, compañera".

El mensaje ha concitado el aplauso unánime y multitud de mensajes de apoyo para Terelu Campos:

Ufff,se me pone el vello de puntas😞 se me pasa un escalofrio cada vez que escucho esta palabra,solo si lo has vivido de cerca puedes entender el miedo y la impotencia ante una enfermedad como esta! Animos @terelu_campos Animos a tod@s que lamentablemente lo tienen que sufrir❤️