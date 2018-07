La pasada semana saltaban las alarmas de un posible bombazo. La presentadora Cristina Pedroche y el chef Dabiz Muñoz podrían estar esperando su primer hijo. Sin embargo, Pedroche ha desmentido este miércoles que esté embarazada a través de un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram.

"Muchos me han preguntado que por qué no he hecho vídeos antes de Zapeando. Porque me dolía mucho la tripa y no por lo que muchos estáis pensando", ha comenzado la presentadora, que ha publicado en el vídeo las noticias de su posible embarazo. Además, Pedroche ha explicado que su familia y amigos le han llamado para preguntarle si era cierto.

Pedroche ha hablado también sobre una de sus últimas publicaciones, un vídeo en el que daba de comer al hijo de una amiga, para explicar la presión que sienten las mujeres de su edad por ser o no madre: "La presión siempre acaba en la mujer. Una mujer es una solterona y un hombre un soltero de oro". La reportera ha añadido que toda esta historia del embarazo ha estado motivada porque le vieron entrar en el ginecólogo. "Hay que ir al ginecólogo mínimo una vez al año. No, no estoy embarazada, lo siento", ha sentenciado.

La historia surgió después de que Kiko Hernández contase en Sálvame que una fuente anónima había visto a Muñoz y Pedroche salir juntos de una clínica del Ensanche de Vallecas, donde se realizan ecografías y controles de embarazo.

Justo un mes antes la presentadora confesó en su cuenta de Instagram que no quería ser madre por el momento, "ni quizás tampoco en el futuro". Con estas declaraciones, Pedroche respondía a las críticas de sus seguidores que la criticaban por no tener aún hijos. "De verdad, dejemos que cada mujer haga lo que quiera con su vida y no presionemos. La maternidad es una opción que cada mujer debe poder elegir libremente", añadió.

GTRES La pareja en 'El Hormiguero' de Antena 3.

La pareja se casó en 2015 en su domicilio, de sorpresa y ante notario, sin ningún tipo de celebración. De hecho, la presentadora protagonizó un enlace "en zapatillas y vaqueros". La presentadora de Zapeando y chef de DiverXO llevan juntos desde diciembre de 2014.

Cris